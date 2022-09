Santa Cruz investe 1 milhão e 300 mil euros em nova acessibilidade

O presidente da Câmara de Santa Cruz anunciou que vai construir uma nova acessibilidade, com duas faixas de rodagem, para descongestionar o trânsito caótico junto à Escola do Caniço.

Filipe Sousa revelou que inclui também a construção de algumas dezenas de estacionamentos à superfície.

Trata-se de um investimento de um milhão e 300 mil euros.

O anúncio foi feito à margem do dia de aniversário da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Caniço, marcada pela cerimónia de entrega de diplomas de mérito aos alunos, realizada no pavilhão gimnodesportivo.