Madeira Pride 2022 a 8 de Outubro no Funchal

O Madeira Pride 2022 realiza-se a 8 de Outubro, a partir das 16 horas, no Largo do Município, com saída da Marcha do Orgulho LGBTQI+ em direcção ao Jardim Municipal.

Pelas 17h00 teremos, no palco do Jardim, os discursos oficiais (Câmara Municipal do Funchal e Direção de Serviços de Igualdade e Cidadania do Governo Regional) e leitura do Manifesto. A partir das 17h30 e até às 01h00 acontece o Arraial, com actuação de dança oriental, por Flávia Reis; actuações musicais de Nuno Freitas, Bernardo Baptista e Carlos Costa; actuações das Drag Queens Debbie Boh, La Aura, Nicole Vartin, Chloe Di Fenti; e DJ Stefani Duvet. No local estarão barracas com as associações da Comissão Organizadora (Abraço, APF, rede ex aequeo, Opus Gay Madeira e UMAR Madeira), para divulgação dos seus trabalhos. Organização do Madeira Pride 2022

O Madeira Pride terá uma 'warm-up party', a 7 de Outubro, a partir das 19 horas, no Rooftop do Hotel Next. Os bilhetes podem ser adquiridos em pré-venda através de [email protected].