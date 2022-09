Albuquerque admite reduzir horário das iluminações de Natal no Funchal

Afinal, as iluminações natalícias no Funchal poderão ter horário mais reduzido comparativamente a anos anteriores, correspondendo assim às recomendações do Plano de Plano de Poupança de Energia para 2022 e 2023, documento que elenca uma série de recomendações energéticas que abarcam, precisamente, as iluminações natalícias

Miguel Albuquerque esclareceu hoje, à margem de visita à escola do Caniço, que o horário das iluminações natalicias deverá ser encurtado, admitindo que se apaguem, na generalidade dos dias, por volta da meia noite.

Na Região o presidente do Governo Regional já havia afirmado, esta terça feira, que recusava alterar o plano habitual por constituir um dos principais cartazes turísticos do destino Madeira.

“Não íamos cometer o erro político de retirar as luzes prejudicando o cartaz turístico de forma irremediável e transformando o fim do ano, na Madeira, numa situação penosa para não dizer catastrófica do ponto de vista da atractividade, portanto, é uma excepção em nome da economia”. Miguel Albuquerque, presidente do GR

Miguel Albuquerque deixava claro que a recomendação de Lisboa “não vai ter implicações [no Funchal], porque é algo que é decisivo e fundamental para o fim do ano e para o cartaz turístico”, concretizou.