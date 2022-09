Mulher arrastada por onda na Praia Formosa salva por agente da PSP

Uma mulher de 74 anos foi esta manhã transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça depois de ter sido arrastada por uma onda e ter caído no calhau da Praia Formosa, no Funchal.

Segundo um popular, a turista estava a tirar fotografias com o neto quando foi surpreendida pela forte rebentação. O neto, com cerca de 10 anos, saiu da água pelos seus próprios meios mas a estrangeira ficou em apuros e acabou por ser salva por um agente da PSP que estava a correr no local e que se apercebeu da situação.

De seguida os Bombeiros Sapadores do Funchal prestaram os primeiros socorros à vítima e asseguraram o seu transporte para o hospital.

A situação gerou algum aparato.