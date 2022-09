Coligação PSD/CDS desafia Junta do Caniço e faz críticas ao JPP

A coligação PSD/CDS emitiu um comunicado à imprensa, esta quinta-feira, a propósito da Assembleia de Freguesia do Caniço que decorreu esta semana.

Ora, os eleitos pela 'Coligação Cumprir Santa Cruz' reiteraram "a importância da necessária transparência e rigor dos trabalhos desenvolvidos durante estas reuniões e, bem assim, do envolvimento e da participação esclarecida da população, reafirmando, a este propósito, a proposta de alteração ao Regimento com vista à autorização para a gravação e transmissão em plataformas digitais das Assembleias de Freguesia".

Uma proposta que, mais uma vez, foi reprovada, “alegadamente por motivos orçamentais” que a Coligação PSD/CDS rebate.

“Para já, se for para ter em conta a questão orçamental, é talvez oportuno começar pelo aluguer a que a sede da Junta de Freguesia está sujeita”, afirmam, indo mais longe ao questionar o seguinte:

“Se a Junta alega que os supostos milhares de euros em causa, para garantir esta transparência, podem ser canalizados, por exemplo, para as limpezas e manutenção das vias públicas e veredas, então porque é que esse trabalho não se faz, já que não há nem nunca houve transmissão online? Onde é que estão essas verbas, quando existem tantas necessidades por colmatar que são da competência e responsabilidade da Junta de Freguesia?”. 'Coligação Cumprir Santa Cruz'

Coligação que, a par desta proposta e no âmbito da candidatura da Freguesia do Caniço a Eco Freguesia, apresentou uma recomendação para que, nos próximos eventos promovidos pela Junta local, fossem utilizados copos reutilizáveis e houvesse uma maior sensibilização prévia que co-responsabilize os comerciantes pela limpeza e manutenção dos espaços adjacentes às barracas exploradas. “Propostas válidas e que, inclusive, foram elogiadas pelo próprio Presidente da Junta”.

Coligação PSD/CDS que, ainda nesta reunião, questionou o ponto da situação e as diligências que têm vindo a ser assumidas em relação às descargas da ETAR na Praia dos Reis Magos.

Uma questão que ficou, mais uma vez, sem resposta prática e objectiva, na base de uma postura que, tal como habitual, limita-se a ficar refugiada no passado em vez de olhar em frente e garantir o presente e o futuro da freguesia. 'Coligação Cumprir Santa Cruz'

“Lamentavelmente, e uma vez mais, o JPP só vem demonstrar o tipo de política que pratica. Presos às justificações do passado, revela-se incapaz de garantir soluções, reprovando ideias que são válidas e positivas para a freguesia apenas e só com base nos seus interesses político-partidários, o que contrasta com a defesa do bem comum e com a missão de serviço público a que deviam estar obrigados”, conclui a coligação PSD/CDS.