Tradição da apanha das Açucenas volta a ser cumprida na Ribeira Brava

A tradição voltou a cumprir-se, esta manhã, na freguesia do Campanário, com a apanha das açucenas para o arraial do Bom Despacho. Um costume muito antigo que se repete a cada ano, onde as pessoas madrugam para colher as açucenas nas Fontaínhas, Quinta Grande, caminhando depois em romaria para a Capela do Bom Despacho.

O trajecto faz-se com muita alegria, num ambiente de festa, com forasteiros e muita gente da freguesia do Campanário que se identifica com este convívio popular.

Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal, destacou o “regresso em força da tradição das açucenas” que “junta um povo e mobiliza pessoas do Campanário de todas as idades, numa tradição que felizmente está a passar de geração em geração”.

O autarca frisou que são eventos como este que “dão vida às localidades e incutem o espírito de comunidade através da partilha e do trabalho em grupo” e relembrou que a festa do Bom Despacho começa com esta iniciativa e prolonga-se pelo fim-de-semana, com dois dias de arraial, numa capela que está classificada como Património de Interesse Público desde 2007, onde se irão juntar muitas pessoas para honrar Nossa Senhora do Bom Despacho.