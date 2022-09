CDS congratula nomeação de Tolentino Mendonça

Através de uma nota enviada à redacção, o CDS congratula o cardeal José Tolentino Mendonça por ter sido nomeado prefeito do novo Dicastério para a Cultura e a Educação da Cúria Romana.

Esta tão nobre nomeação, justificada com o papel singular que desempenha na divulgação da cultura e dos valores europeus, é o reconhecimento de uma personalidade ímpar e a expressão real da Cultura do Encontro de que tanto fala o Papa Francisco, o que muito prestigia a Madeira e Portugal, e regozija ainda mais os madeirenses por terem tão nobre figura como 'filho da terra'." CDS.

O Dicastério para a Cultura e Educação foi criado no âmbito da renovação da Cúria Romana, com a entrada em vigor da nova constituição ‘Praedicate Evangelium’ e reúne as responsabilidades que até agora estavam atribuídas à Congregação da Educação Católica e ao Conselho Pontifício para a Cultura. Como responsável máximo, o cardeal portuguêsm terá "sob sua coordenação, no campo educativo, a rede escolar católica do mundo inteiro, com 1.360 universidades católicas e 487 universidades e faculdades eclesiásticas com 11 milhões de alunos e outras 217 mil escolas com 62 milhões de crianças".

O cardeal José Tolentino Mendonça, de 56 anos, que até agora desempenhava as funções de arquivista e bibliotecário do Vaticano, coordenará o diálogo da Igreja universal com o mundo da cultura, substituindo os cardeais Gianfranco Ravasi e Giuseppe Versaldi.

Com um percurso absolutamente notável e uma personalidade profundamente cosmopolita, José Tolentino Mendonça é um homem de humanismo e de cultura. Um homem de grande diálogo, que presta atenção à missão da Igreja em todos os sectores da sociedade. Uma verdadeira inspiração, quer para a Igreja portuguesa, quer para o mundo." CDS.

José Toletino Mendonça nasceu na cidade de Machico, dia 15 de Dezembro de 1965 e foi ordenado Cardeal em 2019. Ano em que lhe foi atribuída também, pela Assembleia Legislativa da Madeira, a Medalha de Mérito da Região. É também poeta, ensaísta, teólogo, sacerdote e professor universitário.

É de realçar que Dom José Tolentino é considerado uma das vozes mais originais da literatura contemporânea portuguesa e reconhecido como um eminente intelectual católico. A sua vasta obra inclui poesia, ensaios e peças de teatro. Os seus livros têm sido distinguidos com vários prémios, sendo cada vez mais traduzidos e publicados no estrangeiro." CDS.

Acreditamos que o nosso Cardeal ainda há de ser brindado ao longo da sua vida com outras nomeações que em muito nos vão honrar. O futuro deste nosso ilustre 'filho da terra' parece ser cada vez mais auspicioso, prometendo-lhe grandes glórias e grandes feitos." CDS.

A terminar, o comunicado refere que a Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) " aprova um Voto de Congratulação ao Cardeal José Tolentino Mendonça, enaltece o seu exemplar percurso de fé e realça que há um sentimento comum de orgulho em todos os madeirenses pelo seu notável e tão honroso caminho".