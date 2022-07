Albuquerque destaca "regresso de quadros" ao partido

“Tenho muita honra em assumir este cargo, era importante para a Madeira e é também a consequência de termos mantido o PSD a governar a nossa região", afirmou Miguel Albuquerque, pouco depois de ser anunciado que vai presidir à Mesa do Congresso e ao Conselho Nacional, o cargo institucional mais importante do PSD.

“Fico satisfeito com o que foi conseguido pela actual liderança, neste espaço que mediou entre a eleição e o congresso, de abertura do partido aos quadros", afirmou o presidente do PSD-M que considera importante o reforço de qualidade nos principais órgãos do partido.

“Há um regresso de quadros importantes do PSD, a comissão política tem bons quadros e o conselho nacional tem uma excelente lista, onde vai o nosso Pedro Calado", justifica.

Albuquerque acredita que o PSD tem condições para apresentar uma alternativa credível, ouvindo o país.

“Neste momento temos condições de unidade no partido para fazermos um trabalho que será relevante, sobretudo, a partir dos Estados Gerais, o movimento Acreditar que acho que será essencial o partido se abrir às áreas mais significativas da sociedade".

Um modelo de acção que o PSD-M já tinha antecipado, para preparar o programa eleitoral para as 'regionais' do próximo ano.

“Na Madeira vamos fazer uma auscultação da sociedade civil, a partir de Setembro, o Compromisso Madeira, que já está programado e o que será feito ao nível nacional será feito em maior escala, ouvindo os vários sectores da sociedade madeirense", sublinha.