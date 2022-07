CMF aumenta em 30% o apoio à compra de livros e material escolar

Tal como o DIÁRIO noticiou na sua edição impressa desta quinta-feira, a Câmara Municipal do Funchal deliberou na reunião de Câmara desta manhã que vai reforçar em 30% o valor do apoio à compra de livros e material escolar, passando dos actuais 100 euros, para 130 euros.

Todos os apoios financeiros previstos no referido regulamento serão ainda alvo de uma majoração de 10%, no caso de agregados familiares monoparentais ou sinalizados num contexto de violência doméstica, bem como em situações em que existam elementos portadores de doenças oncológicas ou doenças crónicas incapacitantes.

Dado o actual contexto socio-económico actualmente existente, derivado dos efeitos da pandemia e do conflicto militar em curso no leste da Europa, a Câmara do Funchal entende que emergiu uma necessidade premente de ajuda às famílias do concelho, sendo a compra dos livros e material escolar uma dificuldade com que os agregados se deparam no início de cada ano letivo.

O documento, agora aprovado em reunião de Câmara, será submetido a apreciação da Assembleia Municipal do próximo dia 12 de Julho, por forma a que o reforço de 30% no apoio à compra de livros e material escolar possa ser possível já no próximo ano lectivo.