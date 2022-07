Ponta do Sol mete Governo em tribunal

Bom dia,

É com uma foto do bar da polémica, junto à praia da Madalena do Mar, que ilustramos a notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO. Isto para dizer que a Câmara da Ponta do Sol mete o Governo em tribunal. Num terreno que é propriedade da autarquia, foi construído, a mando da Sociedade de Desenvolvimento da Ponta Oeste, um bar que nunca chegou a abrir. O Executivo madeirense invoca domínio público marítimo para utilizar parcela, mas a Câmara já avançou com um processo, que decorre no Juízo Cível do Funchal.

Também com chamada na capa temos a notícia de que a Câmara Municipal do Funchal aumenta em 30% o apoio à compra de livros e material escolar, medida que será apresentada na reunião de Câmara desta quinta-feira.

Em entrevista ao DIÁRIO, o Bastonário da Ordem dos Advogados, que inicia hoje uma visita de dois dias à Madeira, lamenta, que nenhum governo tenha apoiado estes profissionais durante a pandemia. Luís Menezes Leitão refere, ainda, que a procuradoria ilícita é o maior problema na Região.

No desporto, chamamos à ‘primeira’ a vinda do presidente do Futebol Clube do Porto à Madeira. Um jantar com Pinto da Costa junta mais de 300 em Câmara de Lobos. O presidente de um clube com mais títulos em todo o mundo terá casa cheia para o receber e festejar o título de campeão alcançado na última época.

A fechar, o Fórum Madeira Global traz mais de 200 convidados da diáspora. Paulo Cafôfo já confirmou presença no evento que acontece no final do mês e que reunirá conselheiros das comunidades e antigos governantes.

