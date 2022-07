Novo Túnel entre a Ajuda e São Gonçalo

À margem da apresentação do projecto imobiliário 'Dubai na Madeira, que decorre no Savoy Palace, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou a criação de um novo túnel que vai ligar a Ajuda a São Gonçalo, com saídas em todos os acessos horizontais e com uma variante para a nova área do hospital.

Este projecto de infraestrutura rodoviária em Túnel será apresentado em Fevereiro do próximo ano evisa garantir que a cidade do Funchal continue com os fluxos de mobilidade intactos e garantindo maior mobilidade para todos os residentes e todos aqueles que nos visitam no Funchal Miguel Albuquerque