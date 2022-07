Albuquerque apontado para a presidência da Mesa do Congresso

Tudo aponta para que Miguel Albuquerque seja convidado a presidir ao Congresso do PSD e, por inerência ao Conselho Nacional do partido, passando a presidir um órgão do qual já é vice-presidente. A decisão final sobre os lugares que serão propostos a militantes do PSD-Madeira será tomada, dentro de poucas horas, num almoço com da equipa de Luís Montenegro, me que também deverá estar Pedro Calado que tem sido o dirigente madeirense mais próximo do novo líder social-democrata.

Albuquerque, que hoje chegou cedo ao Pavilhão Rosa Mota, é dado como certo num lugar de destaque e ainda não estará a excluída a vice-presidência do partido, embora o próprio reconheça que tem muitas responsabilidades na Madeira, ao nível do governo e do PSD-M que poderão dificultar uma presença mais regular na vida do partido ao nível nacional.

Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal, também deverá integrar órgãos nacionais, embora mantenha como prioridade a autarquia.

À chegada ao Palácio de Cristal, Albuquerque foi questionado sobre o que espera o PSD, no mandato de Montenegro.

"Não é um tempo fácil, mas se o partido estiver mobilizado, se estiver unido se apresentar uma alternativa para o país e se se abrir, como disse o presidente do partido, à sociedade civil, temos tempo para construir essa alternativa", afirmou.

Confrontado com a imagem de um PSD a "passar as passas do Algarve" durante muito tempo, devolve a perspectiva negativa ao lado socialista.

"Neste momento, as passas do Algarve, estranhamente estão do lado do governo comos e tem constatado. Não sei se esta legislatura vai aguentar quatro anos. Temos de construir alternativas não temos de estar à espera dos azares do socialismo porque esses também são os azares dos portugueses", conclui.