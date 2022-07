'Festa' da Educação Rodoviária amanhã na Biblioteca Regional

Decorre amanhã, a partir das 14h30, no auditório da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, nos Álamos, a cerimónia de encerramento do Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER), uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), através da Direcção Regional de Educação, que ao longo do ano lectivo tem envolvido os alunos das escolas da Região em diversas actividades relacionadas com esta temática.

Do programa do evento consta, num primeiro momento, a entrega de prémios e certificados aos vencedores das actividades realizadas ao longo do ano, assim como certificados aos estabelecimentos de educação/ensino da 'Rede de Escolas do PRER'. Em nota enviada às redacções, a SRE diz ser esta uma forma de "reconhecimento público da qualidade do trabalho desenvolvido nas escolas que se distinguiram, durante o ano lectivo 2021/2022, através da realização de actividades em prol da educação para a segurança rodoviária".

Num segundo momento terá lugar uma avaliação global do PRER 2021/2022, por parte dos dinamizadores do Plano. A iniciativa contará com dois momentos musicais relacionados com a segurança, com o intuito de sensibilizar para o papel decisivo de cada indivíduo e fazer da segurança rodoviária uma prioridade para todos os portugueses.

No PRER deste ano, que vai já na 15ª edição, participaram 84 estabelecimentos de educação/ensino, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário. O projecto envolve, sobretudo, os diversos segmentos da comunidade escolar, mas contempla também actividades para a sociedade civil.

Conforme nota a SRE, a "formação contínua dos diversos dinamizadores do PRER tem merecido também a atenção governamental, num esforço que tem envolvido organismos regionais e nacionais, como é o caso da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Prevenção Rodoviária Portuguesa e Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados (ACA-M)".

Na sua primeira candidatura aos Prémios Europeus de Excelência em Segurança Rodoviária promovidos pela Carta Europeia de Segurança Rodoviária e atribuídos pela Comissão Europeia, que visam reconhecer os projectos que mais se destacam na Europa a nível de Segurança Rodoviária, o PRER foi um dos três finalistas da edição de 2021, na categoria Autoridade local/Pública.