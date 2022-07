Protesto contra o aumento dos preços realiza-se sexta-feira na Avenida do Mar

A Comissão Regional Contra o Aumento do Custo de Vida promove na próxima sexta-feira, 8 de Julho, às 18 horas, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, um buzinão de protesto contra o aumento dos preços na Região.

Esta iniciativa pretende ser uma acção de protesto contra a crescente escalada de preços dos combustíveis e dos bens essenciais.

Segundo nota enviada pela Comissão "com os aumentos dos preços na Madeira e no Porto Santo colocam-se maiores dificuldades às populações, sem que o Governo Regional da Madeira se mostre capaz de fazer com que a Autonomia permita defender os direitos das populações".