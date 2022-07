'Borealis' escala Funchal, o primeiro de três navios neste mês de Julho

O navio de cruzeiro 'Borealis', com capacidade para transportar cerca de 2.000 pessoas, 1.400 das quais passageiros, chegou esta manhã ao Porto do Funchal, naquele que é um reactivar desta infra-estrutura que atravessa a época baixa no que a estas operações diz respeito.

O 'Borealis' navega há 25 anos, quase 26 anos, pelos mares do Mundo, mas que até 2020 ostentou a designação 'Rotterdam', já pertenceu à companhia Holland America Line e agora navega pela Fred.Olsen Cruise Lines. Esta operação resulta das dificuldades causadas à indústria dos cruzeiros, que abalaram uma das mais antigas companhias.

O navio vem da Ilha Terceira, nos Açores, e rumará ainda hoje, pelas 23 horas, para Lisboa.

Como referido no título, este será apenas um dos três navios de cruzeiro que irá atracar no Porto do Funchal neste mês de Julho. Seguem-se o 'Europa 2' no dia 12, navio que também irá fazer escala no Porto Santo no dia seguinte. Uma semana depois, dia 20, virá para estas bandas o 'Ventura'.

Neste época baixa, em Agosto, o Porto do Funchal receberá mais sete escalas e o Porto Santo uma escala.