Jovem socorrida no meio de enchente como não há memória em Câmara de Lobos

Uma jovem foi, ao final da noite deste sábado, dia 2 de Julho, transportada pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos ao serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, após sentir-se mal no meio da multidão que quase fez ‘rebentar pelas costuras’ a última noite das Festas de São Pedro em Câmara de Lobos.

Uma equipa dos bombeiros de prontidão no local do evento, com a ajuda da PSP e da Polícia Marítima, prontamente prestou assistência à vítima, que pouco depois era encaminhada, na ambulância de socorro presente ‘à entrada’ do ‘superlotado’ parque de estacionamento da baía, às urgências hospitalares.