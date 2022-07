"Demonstração de ruídos" vai ocorrer amanhã no RG3

Amanhã, entre as 20h00 e as 22h00 se ouvir tiros e estrondos, como se fossem rebentamentos, não se assuste, porque estará a tropa a treinar na carreira de tiros do RG3, em São Martinho.

A informação foi comunicada pela Zona Militar da Madeira, em comunicado esta manhã.

"No âmbito das actividades de formação do Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército, que recentemente juraram Bandeira, o Regimento de Guarnição n.º 3 vai realizar em 5 de Julho uma sessão de demonstração de ruídos, entre as 20h00 e as 22h00, englobando disparos com diversas armas e rebentamentos", informa.

E acrescenta: "As actividades decorrerão na carreira de tiro e no campo de futebol do RG3, em São Martinho."

Refira-se que, apesar dos madeirenses estarem habituados a estrondos esporádicos, sobretudo nesta altura de arraiais populares ou mesmo de espectáculos pirotécnicos, estes disparos e rebentamentos podem ser diferentes e, por isso, o aviso fica dado, sobretudo para a vizinhança.