Chaves do lar Maria Aurora entregues ao agente de execução

A administradora da Residência Assistida Maria Aurora, Maria Manuel Homem, entregou, hoje, as chaves do imóvel da Rua da Praça (traseiras da Alfândega do Funchal), ao agente de execução encarregado do cumprimento da ordem judicial de despejo por falta de dívidas de rendas ao senhorio.

É o fim de um longo litígio entre a empresa que geria o lar e o proprietário do edifício. Na semana passada a administradora tinha anunciado que abandonaria a actividade e que os cerca de 20 idosos seriam transferidos para outra estrutura de acolhimento mas sem revelar o local.