'Festa da Lapa' muda de nome para 'Festival de Gastronomia e Poesia'

O presidente da Junta de Freguesia do Paul do Mar é a primeira voz local a falar da mudança de nome da 'Festa da Lapa' para 'Festival de Gastronomia e Poesia', que irá decorrer naquela freguesia entre 15 e 17 de Julho.

Para Paulo Rodrigues, esta mudança de designação leva a questionar: "É o fim da festa da lapa no Paul do Mar?". E acrescenta numa curta mensagem na sua página de Facebook: "Estou em choque com a troca de nome de um cartaz que já fazia parte da nossa freguesia!"

A verdade é que apesar da troca de nome do evento promovido pela Casa do Povo, com os apoios do Governo Regional e da Câmara Municipal da Calheta, no portal do Turismo da Madeira a promoção continua a ser feita com o nome anterior.



"Durante três dias no mês de Julho realiza-se a Festa da Lapa, que homenageia as lapas colhidas nas costas rochosas de Paul do Mar, uma iguaria muito importante para a economia local. Os visitantes podem admirar as esplêndidas vistas sobre o mar enquanto desfrutam de um dos pratos favoritos da região – lapas grelhadas com manteiga, alho e limão. Simplesmente delicioso! O entretenimento inclui danças tradicionais, bem como a presença de DJ’s e de bandas ao vivo", escreve-se no visitamadeira.pt.

O anúncio da nova denominação da que será a XVI edição da Festa da Lapa ou o I Festival de Gastronomia e Poesia do Paul do Mar foi feito no facebook da Casa do Povo à meia noite e três minutos desta quarta-feira.