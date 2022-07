Novo Banco volta à ribalta nos jornais pelos piores motivos

Bom dia. Nem todos os jornais dão amplo destaque ao assunto, mas é certo que a descoberta de um negócio ruinoso no Novo Banco (ex-BES) faz com que a banca volte a ser destaque, entre outros assuntos:

No Correio da Manhã:

- "Justiça europeia investiga dono da TVI. Suspeitas na atribuição de fundos"

- "CM revela calendário completo da próxima época [da Liga]. Leões com o arranque mais difícil"

- "Prémio de 35 mil euros para gestores hospitalares do SNS"

- "Noite de terror. Casais idosos assaltados em casa"

- "Governo estuda opções. FMI manda travar nas pensões"

- "Feira Popular fecha sem abrir"

- "Benfica não desiste. Tudo por tudo no ataque a Horta"

- "Sporting no mercado. Trincão encerra plantel de Rúben"

- "André Almeida na mira. Dragões procuram médio no Berço"

- "Anticiclone dos Açores. Descoberta origem do agravamento da seca"

- "Mistério em Ponta Delgada. Cães farejam 292 mil Euro"

- "Ministros em fuga. Boris Johnson fica sem Saúde e Finanças"

No Público:

- "Novo Banco vendeu sucursal espanhola sem avaliar a operação"

- "Reino Unido. Boris Johnson perde dois ministros após nova polémica"

- "De 942 vagas abertas para contratar jovens médicos, 17% não tiveram candidatos"

- "Aulas de Cidadania. Chumbo por faltas não demove pais de Famalicão"

- "Futuro do Trabalho. Autora do Livro Verde critica recuo do Governo"

- "Sorteio. O primeiro clássico da Liga 2022-23 é azul e verde, em agosto"

- "Reportagem. Em Chaves, é o hospital que, há um ano, vai ter com os doentes psiquiátricos"

- "Nos Alive 2022. The Strokes e Stromae abrem num festival em lume brando desde 2019"

No Jornal de Notícias:

- "Hospitais batem recorde de gastos com medicamentos"

- "Ministros abandonam Boris após escândalo sexual"

- "Governo cede aos autarcas e paga 100% da intervenção nas escolas"

- "Aeroportos. Queixas contra companhias disparam este ano"

- "Novo Banco. Instituição não encontrou devedores milionários"

- "Porto. Câmara exige dinheiro de obras por fazer em mercado"

- "Gondomar. Voltaram de férias e patrão tinha fechado a fábrica"

- "Azibo. Praias fluviais crescem 30% em areal para atrair multidões"

- "Cultura. Nos Alive arranca com cartaz de cortar a respiração"

- "Pessoas. Carolina Loureiro regressa à novela: 'Público queria a Nazaré de volta'"

- "Sérgio e Ruben medem forças logo à terceira jornada"

No Diário de Notícias:

- "Auditoria às contas. Novo Banco falha na procura de património dos devedores"

- "Europeu feminino. 'Chegará o dia em que homens e mulheres terão o mesmo salário no futebol português'. Carla Couto, a melhor jogadora do século"

- "Fundos. Revisão do PRR está em marcha. Comissão Europeia preocupada com a inflação"

- "Reino Unido. Dois ministros demitem-se por falta de confiança em Boris Johnson"

- "Lisboa. PCP disponível para negociar, desde que a Feira Popular renasça"

- "Camané. A virtude e o maior desgosto do fadista revelados no Inquérito Proust"

- "Medicina. Estudantes querem mais ordenado, formação e acesso a tecnologia nos hospitais públicos"

No Inevitável:

- "Cinco milhões depois a Feira Popular acabou"

- "Burlas nos arrendamentos de casas em sites de imobiliário"

- "Criado prémio anual para professores que vencem 'fantasma' da Matemática"

- "Bombeiros sem meios. Cem comandantes recusam responsabilidade"

- "Marcelo condecorou Cavaco Silva pela 'inclusão social'"

- "Clima. Onda de calor prolongada vem agravar situação de seca extrema"

- "Lisboa. Mais três dezenas de voos cancelados no novo normal no aeroporto"

- "Tsunami na edição francesa abre debate sobre monopólio dos livros"

No Negócios:

- "Preços da energia assustam gigantes. Siderurgia não cai"

- "Angola entrega corredor do Lobito à Mota-Engil"

- "Impostos. Carga fiscal de baixos salários foi a que mais subiu na UE"

- "Mercado cambial. Euro volta a 2002 e ameaça valer menos que o dólar"

- "Banca. Abate de dívida pelo Novo Banco levanta dúvidas"

- "Indústria. Alemanha quer entrar no capital de energéticas em crise"

- "Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal. 'Muitas multinacionais têm descoberto Portugal'"

No Tal&Qual:

- "A confidente de Marcelo"

- "Especialistas defendem aeroporto em Alverca"

- "Fomos de comboio a Madrid e íamos dando em doidos"

- "Golfe dos mexicanos envolto em polémica"

No O Jogo:

- "Carmo já fala à dragão"

- "Liga. FC Porto-Sporting à 3.ª jornada e Benfica a pressionar alto"

- "Sporting. Trincão cada vez mais perto"

- "Benfica. Veríssimo não pisa o risco"

- "V. Guimarães. 'Rochinha não quis renovar'"

- "Braga. João Novais na mira do Galatasaray"

No A Bola:

- "Chelsea ataca Matheus. 'Blues' apresentam proposta pelo médio nas próximas horas"

- "Benfica. 'Senão nos respeitarem não vamos ser candidatos ao prémio 'fair-play', Lourenço Pereira Coelho"

- "FC Porto. 'Mal posso esperar para fazer a minha história no clube', David Carmo apresentado"

- "'Falta-nos capacidade para manter os jogadores', Sérgio Conceição"

- "Futebol feminino. A hora delas"

- "'Vão perceber que Portugal é muito competitivo', Jéssica Silva. Entrevista A Bola"

No Record:

- "É a vez de Trincão. Sporting e Barcelona acertaram questões salariais"

- "Benfica. João Mário ganha força para ser o '10'"

- "Verão quente. Conheça o calendário das Ligas Profissionais"

- "FC Porto. David Carmo: 'Ansioso por ir à luta com eles'"

- "SP Braga. Encaixes à Salvador"