Junho com quebra acentuada nas contratações. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Com o investimento em obras em baixa, o mês passado foi o pior do ano em montantes de adjudicações. É preciso recuar dois anos, em plena pandemia, para encontrar um período com valor contratual global inferior.

15 milhões da ‘bazuca’ ajudam a aumentar produção de energia. É outra das notícias em destaque nesta edição. EEM adjudica obra da remodelação da Hidroeléctrica da Serra de Água, ao abrigo do PRR. A intervenção, que será feita pela AFAVIAS num prazo de 18 meses, prevê remodelação integral da Central inaugurada há 69 anos.

Arranque no Dragão poderá ser talismã. Presidente do Marítimo está confiante com o calendário da I Liga ontem conhecido. Nesta edição conheça o calendário completo das I e II Ligas 2022/2023.

Outras notícias em destaque na edição do DIÁRIO desta quarta-feira:

- Mais de 41 mil foram às praias do Funchal. Entradas nos complexos balneares, em Junho, superam os acessos registados antes da pandemia.

- Absolvido de abuso sexual da filha. Colectivo de juízas foi confrontado com cenários contraditórios.

- PJ deteve 5 e apreendeu mais de 10 quilos de drogas sintéticas.