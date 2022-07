Os Verdes entregam hoje 'bandeira negra' à Madeira por causa do Caminho das Ginjas

"Os Verdes lançaram no dia 21 de Março, Dia Internacional da Floresta, Dia da Árvore e início da primavera, uma campanha nacional", denominada 'S.O.S. NATUREZA', que "visa alertar para o acelerado declínio da biodiversidade, a degradação dos habitats e os sucessivos atentados ambientais, assinalando com bandeiras negras 40 pontos críticos em Portugal", um deles na Madeira.

Numa nota de imprensa, Os Verdes da Madeira anunciam que hoje "decidiram atribuir a 'Bandeira Negra', na Região, à obra do Caminho das Ginjas pelo atentado ambiental que representa à floresta de Laurissilva, classificada Património Mundial Natural pela UNESCO, em 1999".

A entrega simbólica da bandeira ocorrerá pelas 15 horas, em frente à Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, no Funchal, acompanhada com uma carta aberta ao referido departamento do Governo Regional.