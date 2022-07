Continua inflamada a polémica na freguesia do Paul do Mar por conta da alteração da denominação da Festa da Lapa para Festival de Gastronomia e Poesia', que se realiza a 15, 16 e 17 de Julho. Agora o presidente da Junta denuncia que “nenhum artista dá freguesia acabou por ser convidado”, considerando que o cartaz deve servir para “dar palco” aos artistas da casa.

Recorda o leque de cantores, músicos e Dj´s da localidade piscatória que foram literalmente esquecidos: “Temos o Justino Correia, conhecido nos últimos tempos a nível de bandas, temos a Sabina que venceu os talentos a solta, Duda Correia, Ema Fernandes, Basílio DJ, Sidónio DJ entre outros”, enumera em jeito de crítica ao modelo adoptado que privilegiou artistas de outras latitudes.

Desta forma o autarca eleito pelo CDS/PP não deixa morrer a ‘chama’ da controvérsia dizendo estar “totalmente de desacordo com a justificação” dada pelo presidente da Casa do Povo que já explicou ao DIÁRIO “ou haveria essa mudança de nome ou sem dinheiro não haveria mesmo festa”.

Paulo Rodrigues acha estranho que à Junta não tivesse chegado qualquer “pedido de apoio” para o qual, frisa, sempre estiveram disponíveis, o que leva à seguinte conclusão: “É sinal que não precisam e estão bem a nível financeiro”.

Durante a tarde o autarca tentou tornar ainda mais viral o assunto ao postar nas redes sociais uma foto do cartaz cuja moldura diz: "Eu quero de volta a Festa da Lapa".

Por tudo isto, diz não aceitar os motivos chegando a lançar uma questão: “Será que não era possível organizar uma festa da lapa com as verbas que estão disponíveis em orçamento da Casa do Povo ou com apoios do Governo Regional, Câmara Municipal?”

Em remate final, conclui: “Já andamos sem festa há dois anos… para recomeçar desta forma... como Pauleiro, não aceito”.