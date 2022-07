Trânsito sem mácula neste início de quarta-feira

Passada a primeira hora-de-ponta desta quarta-feira, temos um início de dia tranquilo nas estradas da Madeira, não se vislumbrando qualquer dificuldade para quem circula nas estradas da ilha neste momento.

À excepção de algumas estradas encerradas e/ou condicionadas ao tráfego rodoviário, quem circula nas estradas encontrará maior resistência no centro do Funchal, sobretudo em zonas servidas por semáforos, mas nada que se compare a períodos do ano mais complicados.

Inclusive na Via Rápida o 'sinal' é verde, tanto num sentido como no outro.