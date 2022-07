A USAM – União do Sindicatos da Madeira informou hoje, através de nota enviada às redacções, que amanhã, pelas 11h25, vai entregar uma Moção, na Quinta Vigia, residência oficial do presidente do Governo Regional da Madeira.

Esta moção encontra-se inserida na Jornada da Luta Nacional convocada pela CGTP-IN, sob o lema ‘Pelo aumento geral dos salários e pensões! Contra o aumento do custo de vida e o ataque aos direitos’.