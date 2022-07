Inglês captura Blue Marlin com 283 quilos mas não vai ganhar Campeonato

Se fosse futebol seria uma bola ao poste aos 90 minutos. Portanto, vai ser com travo amargo na boca que Neil French, a bordo da embarcação Flipper, não irá vencer o Campeonato do Mundo de Pesca Grossa [World Cup Blue Marlin Championship] que decorre ao longo do dia hoje e irremediavelmente arrecadar o primeiro prémio da prestigiada competição.

Apesar de o britânico, a residir alguns anos na Ponta do Sol, ter capturado um Espadim-Azul com cerca de 624 libras [283 quilos], a organização já declarou que nas Bermudas foi fisgado um Blue Marlin com 656 libras [297 quilos].

Se vencesse, além de ficar no quadro de honra dos vencedores, French amealharia 600 mil dólares como bónus, e a Madeira ficaria uma vez mais como local de eleição para este tipo de desporto.

Saiba mais amanhã na edição impressa.