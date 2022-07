Uma colisão ocorrida esta noite, na zona do Papagaio Verde, causou prejuízos avultados em pelo menos uma viatura. No local, de acordo com o que foi reportado, alguns veículos estacionados também ficaram danificados.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local a tomar conta da ocorrência. Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados, pelas 22h50, para espalhar farelo no pavimento. Não houve feridos a registar.