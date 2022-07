Brasil regista quase 400 mortes e regressa aos níveis de Março

O Brasil registou 396 novas mortes associadas à covid-19 na terça-feira, o número mais alto desde 17 de março, numa altura em que o país está a experimentar um novo surto na pandemia do coronavírus, de acordo com dados governamentais.

O Brasil, uma das nações mais duramente atingidas no mundo pela SRA-CoV-2, tem agora 672.429 mortos e 32.610.514 infetados, depois dos 74.591 positivos registados no último dia, de acordo com o último boletim do Ministério da Saúde brasileiro.

A curva das infeções e mortes começou a subir nos últimos dias de maio e continuou a subir em junho, coincidindo com o início do Inverno na metade sul do Brasil.

Atualmente, o número médio diário de mortes ligadas à covid-19 é 226 no Brasil, enquanto que o número de casos se aproxima dos 60.000, médias não vistas desde março passado.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é o país com o segundo maior número de mortes por covid-19, logo atrás dos Estados Unidos (um milhão), e o terceiro maior número de pessoas infetadas, depois dos EUA (86,7 milhões) e da Índia (43,5 milhões).

Até agora, 78% dos 213 milhões de pessoas do Brasil estão totalmente vacinadas, enquanto 47% já receberam a sua primeira dose de reforço, de acordo com estatísticas oficiais.