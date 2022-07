Rali do Faial conta com 11 viaturas Rally2

Um total de onze viaturas da classe Rally2, anteriormente denominada R5, estão inscritas para o Rali do Faial - Cidade de Santana, próxima prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2022, que se disputa entre sexta-feira e sábado.

Entre as novidades está o madeirense Bernardo Sousa, que fará equipa com Hugo Magalhães, em Citroën C3 Rally2. Há ainda quatro equipas vindas do continente, nomeadamente Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2), José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2), Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 EVO) e Paulo Meireles/Marcos Gonçalves ((Hyundai i20 N Rally2).

A estes juntam-se os madeirenses Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally2 Evo), Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2 Evo), José Camacho/Nicodemo Câmara (Peugeot 208 T16 R5), Rui Pinto/Ricardo Faria (Ford Fiesta R5 MKII), Gil Freitas/Duarte Miranda (Hyundai i20 R5) e Américo Gouveia/Sérgio Paixão (Citroën DS3 R5).

A lista de inscritos não inclui o número 4, em homenagem do 100 à Hora a Pedro Paixão, recentemente falecido. E isto porque o 4 seria o número atribuído ao piloto nesta prova, em função das classificações do campeonato.