Organização do Rali do Faial espera "lista de inscritos com excelente nível"

Termina amanhã, 8 de Julho, o prazo para inscrições no Rali do Faial - Santana 2022, próxima prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira, a ter lugar a 15 e 16 deste mês.

A prova organizada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira "tem tido grande receptividade junto dos concorrentes e deverá apresentar uma lista de inscritos com excelente nível", acredita, em nota de imprensa, acrescentando que "para alegria dos muitos adeptos e espetadores que fazem sempre questão de se deslocar ao concelho de Santana, costa nordeste da Madeira", deverão ser dois dias de espectáculo.

O Rali do Faial - Santana 2022 será disputado em oito classificativas, tripla passagem pelos troços cronometrados de Santana e Faial bem como duas evoluções pela prova especial do Kartódromo 'Coral'. Após dois anos de ausência, esta classificativa cumprida na única pista permanente da ilha volta a ser realizada na noite de sexta-feira e promete recuperar a impressionante moldura humana que costuma acompanhar este troço cronometrado cumprido com luz artificial num cenário único.

O rali incorpora algumas alterações ao nível do traçado bem como no número de parques de assistência, três, instalações que voltam a estar abertas ao público que não resiste a acompanhar de bem perto as incríveis operações de manutenção e recuperação mecânicas que as equipas desenvolvem no local. Toda a informação do Rali do Faial - Santana 2022 será veiculada e está já disponível no site oficial do clube, www.100ahoramadeira.org, bem como na página www.facebook.com/CA100aHora.