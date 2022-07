Bernardo Sousa de Citroën C3 Rally2 no Rali do Faial - Santana 2022

No Rali do Faial – Santana 2022, próxima prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira a ter lugar nos dias 15 e 16 de julho, vão estar presentes quase todos os pilotos que discutam as vitórias no Campeonato de Portugal de Ralis. A prova organizada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira terá à partida cinco equipas provenientes daquela competição.

A equipa Sports & You traz à costa nordeste da ilha quatro viaturas. Com Citroën C3 Rally2 com as cores oficiais alinharão José Pedro Fontes/Inês Ponte e ainda o madeirense Bernardo Sousa que, neste rali, fará equipa com Hugo Magalhães.

Também daquela estrutura, o Hyundai i20N Rally2 fará a sua estreia no arquipélago com duas viaturas que também representam a marca no país. Ao seu volante estarão Bruno Magalhães/Carlos Magalhães e ainda Paulo Meireles, que regressa, após longo período, à Madeira com Marcos Gonçalves.

José Pedro Fontes, em nome da Sports & You, confessa "uma grande alegria em poder estar presente nesta prova com quatro equipas com as quais procuraremos trabalhar tendo em vista a próxima prova do campeonato nacional. Nesse sentido, quero agradecer o apoio recebido do clube organizador, da Junta de Freguesia do Faial, da Casa do Povo do Faial e ainda ao Rui Abreu, que foi preponderante em todos os contactos e primordial na garantia dos apoios necessários".

No Rali do Faial – Santana 2022 também irão estar presentes Miguel Correia/Jorge Carvalho, tripulando um Skoda Fabia Rally2 Evo cuja preparação está entregue à equipa ARC Sport.

Toda a informação do RALI DO FAIAL - SANTANA 2022 será veiculada e está já disponível no site oficial do clube, www.100ahoramadeira.org, bem como na página www.facebook.com/CA100aHora.