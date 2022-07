PPM alerta para mais de 700 viaturas abandonadas na cidade do Funchal

O PPM Madeira disse hoje que “é um autêntico absurdo fazer mais um parque de estacionamento no centro da cidade do Funchal e em plena zona histórica, sendo que esta obra foi uma promessa eleitoral populista e agora o executivo camarário quer mesmo avançar”, segundo notícias dos meios de comunicação social.

“O PPM entende que esta obra irá desvirtualizar irreversivelmente o Largo do Colégio, mesmo em frente de uma das mais emblemáticas Igrejas do Funchal e em frente à Autarquia, com dois ‘buracos’ de entrada e saída de viaturas e que irá trazer mais trânsito diário àquela zona da cidade”, refere o partido, em nota de imprensa.

Numa altura em que se tenta nas grandes cidades europeias retirar o trânsito dos centros das cidades, o PPM entende que esta é mesmo uma obra de "casmurrice", e defende que poderia ser feito um estacionamento na periferia da cidade com mais lugares do que os 1.500 que este estacionamento irá albergar “e que não representa em nada uma solução às viaturas que todos os dias entram na cidade”, que são mais de 10 000 e negociar com a empresa de transportes públicos que opera na cidade mais autocarros e até com benefícios para quem utilizar esses parques da periferia.

O PPM volta também uma vez mais a alertar a Autarquia do Funchal para as várias viaturas que se encontram abandonadas na via pública e que até algumas estão a ser desmanteladas peça a peça, bem como nas imediações de oficinas de mecânica e de alguns stands de venda de automóveis, onde existem por toda a cidade mais de 700 viaturas abandonadas, se essas mesmas forem retiradas, já irá perfazer muitos lugares vagos para quem se desloca à cidade.