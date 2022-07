Rali Vinho da Madeira já tem 58 inscritos

A 63.ª edição do Rali Vinho da Madeira já conta com 58 pilotos inscritos. 37 da Região, 17 do território continental e 4 estrangeiros. A piloto das Canárias, Ema Falcon, é uma das novidades. staque para os espanhóis Alexandre Cachón e Francisco Santana e o italiano Simone Campedelli.

O anúncio foi feito hoje por José Paulo Fontes, presidente da comissão organizadora do Rali Vinho da Madeira, que fez uma antevisão ao número de inscrições para a emblemática prova.

Paulo Fontes explicou que a organização do Rali Vinho Madeira proporcionou a todos os pilotos continentais a hipótese de fazer o Rali do Faial, possibilitando o transporte antecipado das suas viaturas e da sua assistência. “E fê-lo com a consciência que estava a trabalhar não só em benefício do desporto automóvel, mas acima de tudo para oferecer mais uma oportunidade para ver os pilotos nacionais nas estradas”, disse, sublinhando que não o fizeram em prol do clube organizador da prova, que tem assumido “posições intransigentes em relação a determinadas marcações de datas”.

Esta 63.ª edição do Rali Vinho da Madeira, conforme já anunciado pelo Club Sports da Madeira, será disputada em 17 classificativas entre os dias 4 e 6 de Agosto. No primeiro dia de competição terão lugar o Qualifying, Shakedown e ainda o primeiro troço cronometrado, na Avenida do Mar. A cerimónia de partida acontecerá na Praça do Povo, local que também receberá a cerimónia de entrega de prémios.

Já na sexta-feira, 5 de Agosto, é feita ronda dupla por Campo de Golfe, com um percurso alterado, e Palheiro Ferreiro, que volta a incluir a evolução pelo emblemático Chão da Lagoa. À tarde será cumprida dupla passagem por Boaventura, agora com ida ao centro do Arco de São Jorge, e Cidade de Santana, cujo traçado não inclui alterações de monta. As secções voltam a ser intercaladas por parques de assistência, uma vez mais na Avenida Sá Carneiro.

No sábado e último dia de prova, a caravana percorrerá em duas ocasiões as provas especiais de Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Ponta do Pargo e Rosário. Os parques de partida e fechados terão como cenário o Largo do Município, no Funchal, na sequência da intenção em concentrar o rali no centro da cidade. Nesse sentido, também o centro operacional volta à Avenida Arriaga, agora nas instalações da Escola Profissional Atlântico.

Vídeo da apresentação da lista