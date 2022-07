O Rali do Faial – Santana 2022, quarta prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira a ter lugar nos dias 15 e 16 de Julho, terá uma lista de inscritos, com 39 equipas, que será revelada amanhã.

No rol ainda a ser publicado destacam-se 10 concorrentes com viaturas Rally2, habitualmente conhecidas como R5, e ainda dois Porsche RGT.

Ao nível das classes também se evidenciam quatro equipas com viaturas R3T, bem como vários Rally4.

Inscritos estão três campeões nacionais e cinco campeões regionais, para além da maior parte dos nomes que costumam discutir as primeiras posições nos campeonatos português e madeirense da modalidade, adiantou a organização em nota de imprensa.

O Rali do Faial – Santana tem ainda garantida a presença dos pilotos habituais nos pódios da maior parte dos escalões e outras competições em que subdivide o Campeonato de Ralis CORAL da Madeira, para além daqueles que são considerados os "reis do espectáculo", com viaturas de tracção traseira.

A organização do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira tem início na tarde de sexta-feira, 15 de Julho, com as verificações técnicas iniciais, cerimónia de partida e a super-especial do Kartódromo, que juntou até 2019 dezenas de milhar de espectadores.

A competição prossegue no sábado, 16 de Julho com a tripla passagem por Santana e Faial e nova evolução pelo Kartódromo.

O parque de assistência, aberto ao público, será realizado nas instalações do Kartódromo do Faial.