Rali do Faial - Santana 2022 volta à estrada com algumas alterações

O Rali do Faial - Santana 2022, próxima prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira, que terá lugar nos dias 15 e 16 de Julho, apresenta algumas alterações relativamente às últimas edições e tem suscitado junto dos concorrentes grande interesse, reflectindo-se num considerável número de inscrições apesar do prazo definido só terminar na sexta-feira, 8 de Julho.

O rali que tem como palco o concelho de Santana, na costa nordeste da Madeira, tem início na noite de quinta-feira, 14 de Julho, com as verificações administrativas e reconhecimentos da super-especial do Kartódromo do Faial, que regressa ao programa do evento e terá lugar na noite de sexta-feira, 15 de Julho.

As instalações da única pista permanente madeirense também servirão à realização das verificações técnicas iniciais.

No sábado, 16 de Julho, serão disputadas sete classificativas, tripla passagem por Santana e Faial e nova evolução pelo Kartódromo. Faial, agora com 7,75 km, terá um novo traçado, devido à impossibilidade de circulação em parte da ER 103, e Santana, 14,21 km, manterá o figurino já utilizado em 2021.

A estrutura do programa será nova e intercala entre cada passagem pelos troços cronometrados mais extensos por um parque de assistência, indo de encontro às necessidades dos muitos pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis que já manifestaram a sua intenção em participar no evento de forma a melhor preparem a próxima prova daquela competição.

A prova é organizada pelo Club Automobilístico 100 à Hora da Madeira.

Toda a informação do rali está já disponível no site oficial do clube www.100ahoramadeira.org bem como na página www.facebook.com/CA100aHora.