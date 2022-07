'Ciclo de Conversas d’A Oficina' no Teatro Municipal Baltazar Dias

A Sala de Espelhos do Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, no próximo dia 14 de Julho, às 18 horas, o 'Ciclo de Conversas d’A Oficina', com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e da Startup Madeira.

'As Artes e as Letras conversam com o Direito' é o tema da conversa.

Celina Pereira, Sandro Nóbrega e Kátia Vieira irão marcar presença no evento.

A sessão contará com a locução de rádio, o teatro, o ensino e a advocacia, através da análise de diversas obras, inclusive a 'Novas Cartas Portuguesas', 'O Segundo Sexo' de Simone de Beauvoir, a 'A Casa dos Espíritos' de Isabel Allende, entre tantas outras.

Celina Pereira é locutora de rádio, actriz, formadora e professora de Biologia-Geologia; Sandro Nóbrega é escritor, professor de Português, actor e formador; e Kátia Vieira é advogada de profissão e graduada em contabilidade e finanças.

Este evento é promovido pela 'A Oficina de Leitura e Escrita Itinerante', sendo este um projecto que pretende produzir oficinas de escrita e leitura regulares e itinerantes, criar uma comunidade de leitores e escritores participativa, revitalizando os hábitos de discussão de ideias, de leitura e de criação literária e artística. Cada oficina tem um tema associado e um autor convidado, que terá como objectivo dotar os participantes de ferramentas de interpretação de textos e de produção escrita.

A última sessão do 'Ciclo de Conversas d’A Oficina' ocorrerá também, a 21 de Julho, às 18 horas, no Museu Henrique e Francisco Franco, com o tema 'As Artes e as Letras conversam com a Engenharia', contando como convidados Valentina Jesus (radialista), Agostinho Soares (escritor) e Paulo Abreu (engenheiro).

A entrada é livre.