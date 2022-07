'Amess' estreia no Teatro Municipal Baltazar Dias

Estreou ontem no Teatro Municipal Baltazar Dias, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, o espetáculo “Amess”, que cativou cerca de uma centena e meia de pessoas.

Este projeto provocou em palco uma experiência única, sendo que as sonoridades passavam por uma vertente progressiva experimental. Para além disso, o “Amess” teve como base a experiência auditiva, visual e performativa.

Segundo a mentora do projeto, Bárbara Campos, "aquilo que apresentamos foi completamente diferente do que tem sido apresentado, porque não foi apenas um concerto. A começar pela música, que é uma música que não é muito explorado na Madeira: um rock progressivo experimental, com base nos sintetizadores".

Recordamos que Bárbara Campos, artisticamente conhecida por Babi Campos, foi responsável pela voz e sintetizador; Jerome Faria pelos sintetizadores modulares; Alejandro Lopes pela guitarra; Fábio Fernandes pelo baixo; Levi Szendro (convidado) pela bateria; Jimmy Henrique pela projeção de sombras chinesas; Luís Daio pela direção coreográfica; figurinos pela Patrícia Pinto; direção artística pela Diana Duarte e, por fim, a produção por Pedro Martins.