Baltazar Dias acolhe ilustrações de André Letria até 29 de Julho

O novo volume da colecção ‘Atividários’, dedicado à dança, da autoria de André Letria será lançado, no próximo dia 11 de Julho, às 18 horas, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias. Para além disso, as ilustrações do ilustrador ficarão em exposição até o dia 29 de Julho.

O autor das ilustrações, André Letria, é ilustrador e editor, que fundou a editora Pato Lógico em 2010, e já recebeu alguns dos mais prestigiados prémios de ilustração, como o Nami Grand Prix ou uma menção nos Bologna Ragazzi Awards.

Este terceiro título da colecção 'Atividários' (actividades + abecedário), conta com textos de Inês Fonseca Santos, escritora, jornalista e autora de livros de poesia, ensaio e literatura para a infância e juventude.