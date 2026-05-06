TAP garante transporte de dispositivos médicos para a Madeira

A TAP vai continuar a assegurar o transporte aéreo para a Madeira de reagentes para as análises clínicas e outros exames, considerados perigosos. A garantia foi dada esta quarta-feira pelo Governo da República, através do ministro dos Equipamentos e Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, a José Manuel Rodrigues.

O secretário regional de Economia no Governo Regional da Madeira encetou um conjunto de contactos junto do Executivo nacional, no sentido de ver garantido esse serviço, após o alerta deixado por algumas farmacêuticas.

Conforme referido numa nota de imprensa remetida, há instantes, pelo gabinete de José Manuel Rodrigues aos órgãos de comunicação social, "a companhia aérea estava a fazer um conjunto de exigências inaceitáveis para poder transportar estes dispositivos médicos de diagnóstico 'in vitro', tendo em conta novos regulamentos internacionais, o que poderia comprometer a normal realização de análises clínicas e outros exames na Madeira e nos Açores".

A situação estará, assim, ultrapassada, com o transporte dos dispositivos médicos de diagnóstico 'in vitro' entre o continente e a Madeira.