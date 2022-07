'Dançando com a Diferença' no 'Baltazar Dias' a 15 e 16 de Julho

A peça 'Vaamo share oque shop é Beiro Pateiro', da coreógrafa Vera Mantero, acompanhada pelo Grupo Dançando com a Diferença, chega ao Funchal, Nos nos próximos dias 15 e 16 de Julho. O espetáculo vai ser exibido no Teatro Municipal Baltazar Dias e é a proposta da Câmara Municipal do Funchal, no âmbito da temporada artística.

Um espectáculo inclusivo que se posiciona na frente de várias batalhas, entre a estética, a beleza e os diversos tipos de barreiras sociais trabalhando o movimento, a dança e a arte, nos limites da capacidade dos corpos.

"Esta peça é sobre o quê? Mais do que ser 'Sobre' algo, ela deixa-se viver sob um regime de associações livres e frequentemente não-verbais que são para mim um retrato muito fiel de tudo o que vivi e vivemos no seio deste grupo", explica, em comunicado, Vera Mantero.

O nome do espectáculo é da autoria de um dos próprios bailarinos e Henrique Amoedo não o quis "descodificar".

"Foi um dos bailarinos, que tem deficiência intelectual, que o escreveu. Quando o lemos, também não sabíamos o que era, com o tempo chegámos ao que queria dizer aquilo, pensando na voz da pessoa a falar aquilo, no sotaque, na articulação das palavras. Se juntar tudo isso, a gente consegue perceber", referiu.

Sublinhou que, "bem mais do que o nome da peça, o importante mesmo usar a linguagem daqueles bailarinos e integrá-la como uma parte da criação do espectáculo".

A companhia 'Dançando com a Diferença' completou 20 anos em 2021 e tem um espírito inclusivo, mostrando que é possível realizar espectáculos com qualidade com "corpos e sensibilidades diferentes" em cena.

"A importância é mudar a norma do que é o corpo em cena, aceitar diferentes corpos em cena, aceitar diferentes sensibilidades, diferentes formas de raciocinar e estar em cena", disse ainda Henrique Amoedo.

O director artístico enfatizou o facto de a companhia ter conseguido "conquistar espaços" na programação normal das casas de espetáculos e não apenas em eventos relacionados com a deficiência.

"O principal ganho é mostrar ao público em geral que é possível fazer espetáculos com qualidade", acrescentou.

O espectáculo, estreou em Guimarães, em 2021, e contará com audiodescrição e interpretação em língua gestual portuguesa.