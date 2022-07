Honra, Gratidão e Compromisso

Recebi, do Senhor Bastonário Luís Menezes Leitão, a Medalha de Honra da Ordem dos Advogados Portugueses, com a simplicidade e com a humildade de sempre, até porque, como referi na ocasião, estou absolutamente convicto de que apenas me limitei a honrar os meus compromissos e a cumprir as obrigações e as missões que assumi. Procurei, naturalmente, fazê-lo da forma mais perfeita. Coloquei sempre as minhas responsabilidades institucionais e profissionais acima de qualquer protagonismo pessoal.

Neste momento, aproveitando o espaço que o Diário de Notícias da Madeira me cede, e para além dos agradecimentos que tive oportunidade de deixar na cerimónia que teve lugar aqui na Madeira, no Palácio da Justiça, quero, acima de tudo, reforçar publicamente alguns agradecimentos, especialmente aos advogados da Madeira, a quem deixo uma palavra de profundo respeito e gratidão pela confiança e pela oportunidade que me deram de, para além da minha mais discreta condição de advogado, servir, institucionalmente e ao mais alto nível, a Advocacia, a Ordem dos Advogados e a Justiça. Uma palavra de agradecimento também a todos os que me incentivaram para esse desafio, a todos os que me levaram para esse caminho, a todos os que me acompanharam e que estiveram sempre ao meu lado, a todos os que comigo exerceram funções no Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados.

E, porque este reconhecimento, que muito me honra e emociona, ultrapassa o exercício de funções ao serviço da Ordem dos Advogados, deixo ainda uma palavra de gratidão a todos aqueles com quem me tenho cruzado nesta caminhada na advocacia e na Justiça. A todos os que procuram a Justiça no Direito. A todos os que confiaram e confiam em mim, na minha advocacia, no meu trabalho. A todos os que olham para o Advogado como um pilar fundamental da Justiça.

É verdade que esta Medalha de Honra é um reconhecimento pelo caminho que me trouxe até aqui, mas é, acima de tudo, uma tremenda, e muito corajosa, prova de confiança no percurso que tenho pela frente, pelo que, para além de todos os agradecimentos, assumo, neste momento, essa responsabilidade, essa exigência redobrada, renovando o meu compromisso na defesa firme da advocacia portuguesa, na defesa do Estado de Direito e dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, procurando sempre contribuir empenhadamente para a construção de uma sociedade cada vez mais livre, mais justa, mais equilibrada e mais solidária.

Permitam-me uma palavra ao meu pai e à minha mãe porque, para além de tudo, souberam, também, da forma mais simples e genuína, incutir em mim o verdadeiro e mais puro sentido de Justiça. Dedico a Medalha de Honra da Ordem dos Advogados Portugueses ao meu Pai: diplomata humilde, homem forte e corajoso, de grande generosidade, carácter e coração, a quem devo tudo e que, mesmo não estando fisicamente presente, me continua a inspirar todos os dias.