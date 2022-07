Bombeiros chamados a abrir porta na Rua do Anadia

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, ontem à noite, pelas 23h40, para procederem à abertura da porta de uma habitação, na Rua do Anadia.

A proprietária da habitação, que terá se esquecido da chave no interior da mesma, ficou bastante exaltada porque, no momento do incidente, o forno encontrava-se ligado.