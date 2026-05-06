Netanyahu diz que Israel está preparado para "todos os cenários"

O primeiro-ministro israelita assegurou hoje que Israel está preparado para "todos os cenários" em relação ao Irão, quando Washington disse ver uma "boa hipótese" de alcançar um acordo de paz.

"Estamos preparados para todos os cenários, e é essa a instrução que dei ao exército e aos nossos serviços de segurança", declarou Benjamin Netanyahu na abertura de uma reunião do gabinete de segurança israelita, segundo um vídeo divulgado pelo seu gabinete.

As declarações surgiram depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter admitido uma possível solução diplomática para o conflito com Teerão, mantendo, ao mesmo tempo, ameaças de novos ataques militares.

"Se o Irão aceitar ceder o que foi acordado, a já lendária operação 'Fúria Épica' chegará ao fim", escreveu Trump na sua rede social.

O Presidente norte-americano avisou, contudo, que, caso não haja acordo, "os bombardeamentos vão recomeçar (...) a um nível muito maior e com uma intensidade muito superior à anterior".

Mais tarde, em declarações à cadeia televisiva PBS, Trump afirmou acreditar que "há uma boa hipótese" de o conflito terminar diplomaticamente, mas acrescentou: "se não terminar, teremos de os bombardear impiedosamente".

Do lado iraniano, o presidente do parlamento e principal negociador de Teerão, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusou Washington de procurar "a rendição" do Irão através de uma estratégia destinada a "destruir a coesão do país".

Apesar das acusações, Teerão mantém abertas as vias diplomáticas.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghai, afirmou que o Irão "ainda está a examinar o plano e a proposta norte-americana".

Os mercados financeiros reagiram positivamente aos sinais de possível desanuviamento.

Wall Street abriu em forte alta, acompanhando os ganhos das bolsas europeias, enquanto o preço do petróleo Brent recuou para 102,13 dólares por barril, abaixo do pico de 126 dólares registado durante as fases mais intensas do conflito.

Na terça-feira, Trump anunciou a suspensão da operação norte-americana lançada para permitir a passagem de centenas de navios bloqueados no golfo Pérsico e no estreito de Ormuz.

Em 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva contra o Irão, que retaliou com ataques contra alvos israelitas, bases norte-americanas na região e infraestruturas civis e energéticas em países vizinhos.

O bloqueio iraniano do estreito de Ormuz mantém-se apesar do cessar-fogo que entrou em vigor a 08 de abril.