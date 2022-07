Projecto literário e cultural desenvolve conversas na cidade do Funchal

'Ciclos de Conversas d'A Oficina' é o evento literário e cultural, de entrada livre, que vai ocorrer em três quintas-feiras do mês de Julho - 7, 14 e 21 - às 18h00, no Museu A Cidade do Açúcar, na Sala de Espelhos do Teatro Municipal Baltazar Dias e no Museu Henrique e Francisco Franco, respectivamente.

O evento, com apoio da Câmara Municipal do Funchal (CMF), no dia 7 de Julho, às 18h00, estará no Museu a Cidade do Açúcar,, onde existirá uma conversa designada de 'As Artes e as Letras conversam com a Economia' com Marcela Costa (dramaturga), Carolina Caldeira (produtora) e Paulo Pereira (economista).

A 14 de Julho, o Teatro Municipal Baltazar Dias, recebe na Sala de Espelhos, a segunda conversa sob o mote ' As Artes e as Letras conversam com o Direito', que contará com a presença de Celina Pereira (radialista), Sandro Nóbrega (professor) e Kátia Vieira (advogada).

Já na quinta-feira, dia 21 de Julho, o Museu Henrique e Francisco Franco, sob o tema 'As Artes e as Letras conversam com a Engenharia' desenvolve uma conversa com Valentina Jesus (radialista), Agostinho Soares (escritor) e Paulo Abreu (engenheiro).

A Oficina de Leitura e Escrita Itinerante, nasceu com o programa startNOW da Startup Madeira com o objetcivo de produzir workshops/oficinas, tendo por base os livros e o debate de ideias, para todos os tipos de públicos, agregando a comunidade madeirense.

O evento 'Ciclo de Conversas d’A Oficina', promovido pelo Oficina de Leitura e Escrita itinerante, é um projecto que pretende produzir oficinas de escrita e leitura regulares e itinerantes, criar uma comunidade de leitores e escritores participativa, revitalizando os hábitos de discussão de ideias, de leitura e de criação literária e artística.

Cada oficina tem um tema associado e um autor convidado, que terá como objetivo dotar os participantes de ferramentas de interpretação de textos e de produção escrita.