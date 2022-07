Espectáculo 'YOLO' provocou reflexões no público

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebeu, nos passados dias 8 e 9 de Julho, o espectáculo 'YOLO', uma criação de Sara Inês Gigante, que contou com a interpretação de Lia Carvalho, João Estima e Gonçalo Carvalho.

O espectáculo demonstrou ao público que a vida dos jovens não se resolve aos 18/20 anos, sendo uma aprendizagem contínua.

Para Sara Inês Gigante, o espectáculo provocou reflexões no público, tendo por base as suas perguntas e inquietações sobre determinados temas.

'YOLO', uma coprodução da Câmara Municipal do Funchal, surgiu numa oficina-residência, realizada no Teatro Municipal Baltazar Dias, em Novembro de 2020, com a participação de alguns alunos do Conservatório – Escola de Artes da Madeira.