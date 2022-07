Economia debatida no Museu A Cidade do Açúcar

O Museu A Cidade do Açúcar recebeu, ontem, 7 de Julho, às 18 horas, o 'Ciclo de Conversas d'A Oficina', através do tema 'As Artes e as Letras conversam com a Economia'.

Neste debate estiveram presentes Marcela Costa (dramaturga), Carolina Caldeira (produtora) e Paulo Pereira (economista).

Foram apresentados, no evento, diversos livros sobre economia e discutidas ideias baseadas nas opiniões do público. Deste modo, esta iniciativa, demostrou a importância do debate social, contribuindo para entender a ciência social, a literatura e a cultura, abordando as diversas opiniões, tendo por base os livros apresentados.

O 'Ciclo de Conversas d’A Oficina' continua nos dias 14 e 21 , na Sala de Espelhos do Teatro Municipal Baltazar Dias e no Museu Henrique e Francisco Franco, respectivamente.

A conversa do dia 14 de Julho será conduzida sob o tema 'As Artes e as Letras conversam com o Direito' e, no dia 21 de Julho, será 'As Artes e as Letras conversam com a Engenharia'.

O evento é promovido pela Oficina de Leitura e Escrita itinerante e é um projecto que tem como objectivo a produção de oficinas de escrita e leitura regulares, a criação de uma comunidade de leitores e escritores participativa, e a revitalização dos hábitos de discussão de ideias.

O 'Ciclo de Conversas d’A Oficina' conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.