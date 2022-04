Rogério Gouveia reunido com diversas instituições no Porto Santo

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, viajou esta quarta-feira, ao Porto Santo, numa visita de trabalho que tem a finalidade de reunir com várias entidades, associações e clubes, para "discutir a matérias da administração pública do Porto Santo".

Na parte da manhã, o secretário regional reuniu-se com a comissão administrativa do Portosantense, coletividade que, actualmente, se encontra numa situação muito difícil, visto que está em risco de poder fechar portas. “Reunimos com a comissão administrativa do Clube Desportivo Portosantense para tomar conhecimento das matérias relativamente à colectividade e perceber como é que podemos contribuir para assegurar a continuidade desportiva deste clube”, explicou.

Para além deste encontro, Rogério Gouveia também esteve reunido com a Associação Industrial e Comercial e Turismo do Porto Santo, com o intuito de perceber “o ponto de vista cooperativo do tecido empresarial da ilha, e também compreender como podemos contribuir e ajudar a dinamizar de forma empresarial e colectiva a ilha”, esclareceu.

Sobre a reunião com a Câmara Municipal do Porto Santo, o governante salientou ao DIÁRIO que o encontro "correu bem, como sempre acontece", visto que o Governo e a autarquia portasantense "são instituições que colaboram frequentemente entre si e com um diálogo constante, tendo em vista o interesse público”.

“Nós não resumimos a colaboração com o município aquando das visitas ao Porto Santo, temos um contacto constante mesmo à distância e é nessa senda de trabalho de equipa que vamos a continuar a trabalhar” Rogério Gouveia, secretário regional das Finanças

O secretário regional das Finanças teve ainda tempo para visitar o miradouro das Lapas, no Norte da Ilha.

Durante a tarde, o governante vai reunir com a direcção da Fundação de Nossa Senhora da Piedade e também vai marcar presença na inauguração do parque infantil, ginásio ao ar livre e zona de lazer do Campo de Cima, um projecto do OPRAM188.