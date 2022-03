TAP adia regresso ao Porto Santo

As condições meteorológicas adversas condicionaram a aterragem da aeronave A 320 Neo da TAP, que retomaria na manhã deste domingo, 27 de Março, a ligação directa Lisboa - Porto Santo, interrompida há cinco meses.

O avião fez-se à pista pelo lado Sul, a favor do vento moderado, mas acabou por borregar, tendo divergido para a origem, Lisboa.

O voo número TP 1739 estava previsto aterrar no Aeroporto do Porto Santo às 10h50. A bordo estão 66 passageiros.

A companhia aérea portuguesa suspendeu a operação no Porto Santo durante este Inverno IATA. O regresso após cinco meses de ausência na 'Ilha Dourada' fica agora adiado, resta saber para quando.

O voo da TAP com partida agendada para as 11h40 do Porto Santo, rumo à capital portuguesa foi, consequentemente, cancelado.