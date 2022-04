Junta de Freguesia do Porto Santo visitou várias instituições e desejou feliz Páscoa

Numa altura em que, para muitos, se prepara a pausa letiva, a Presidente da Junta de Freguesia do Porto Santo visitou as Escolas Básicas do Porto Santo (incluindo Infantário e Núcleo Infantil), o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão e a Universidade Sénior do Porto Santo para desejar a todos uma Feliz Páscoa, aproveitando para os presentear com uns miminhos doces.

Este mês, a 29 de abril a Freguesia festeja o seu 45°aniversario e no dia 30 organiza o "V Concurso de Vinhos", pelas 16h30 na Praça do Município, ocasião para a qual a presidente convida todos a estar presentes.

A Junta de Freguesia também anunciou o regresso das suas atividades, como por exemplo "O Encontro de Folclore", no próximo dia 20 de agosto.