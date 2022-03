Vinhos do Porto Santo em destaque no Reino Unido

A reputada publicação Jancis Robinson, no Reino Unido, atribuiu pontuações históricas a vinhos da casta Listrão, do Porto Santo. Estas foram as melhores notas de sempre para um vinho madeirense e a mais alta pontuação para um branco português. Isto um mês depois do vinho do Porto Santo ter conseguido a mais nota alta para um vinho de mesa madeirense, na publicação americana Wine Advocate.

Os vinhos destacados foram Listrão dos Profetas - Vinho da Corda 2020 (19/20) e Listrão dos Profetas 2020 (17,5/20).

Estes dois vinhos são o resultado da primeira aventura do enólogo António Maçanita e do madeirense Nuno Faria na ilha do Porto Santo.

No entanto, não foi só em vinho de 'mesa' que a casta Listrão brilhou, também o Listrão Blandy’s 1977 obteve 18/20.

O Listrão dos Profetas - Vinho da Corda 2020 arrecada a maior nota de sempre para um vinho madeirense nesta publicação, a mais influente no Reino Unido. É também uma das maiores notas de sempre para vinho branco em Portugal, apenas igualada por um outro rótulo do enólogo António Maçanita, o Vinha dos Utras 2019, da ilha do Pico, nos Açores.